A causa dei lavori in corso per la realizzazione dei lavori inerenti l’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari, mezza città di Benevento sarà senza acqua dalle 16 di giovedì 3 aprile, fino alle 22 del giorno successivo, venerdì 4 aprile.

Pertanto attraverso un’ordinanza, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, compresi gli asili nido, pubblici e privati, giovedì 3 aprile a partire dalle ore 16,00 e per tutta la giornata di venerdì 4 aprile. Università e Conservatorio, così come tutti gli uffici pubblici e privati, si determineranno autonomamente in base alle proprie capacità tecnico-organizzative.

