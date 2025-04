Un’altra centrale fotovoltaica autorizzata nelle contrade di Benevento, dove diversi siti sono stati realizzati e altri sono ai nastri di partenza.

E’ arrivato il parere favorevole all’esito di una procedura abilitativa semplificata (Pas) per il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica da fonte solare nel Comune di Benevento in località Masseria del Ponte, con potenza di 11,5206 MWp e relative opere di connessione alla rete.

La ditta proponente è la Pcr Energy Srl con sede a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia