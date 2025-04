Cinema: interrogazione Amato (M5s) a Giuli, ‘inchiesta su fondo Revolution’

Roma, 1 apr (Adnkronos) – “Mentre sette membri su dodici della Commissione Cinema si dimettono e un componente del Consiglio Superiore dell’Audiovisivo chiede chiarimenti alla procura su alcuni finanziamenti, il trio Borgonzoni-Sbarigia-Cacciamani si prepara a gestire, in modo piuttosto opaco, un fondo milionario”. Lo dice il deputato M5S Gaetano Amato.

“Un fondo voluto dal duo Borgonzoni-Sbarigia e affidato all’altro duo, Sbarigia-Cacciamani. Peccato che non sia chiaro chi lo gestisca concretamente né chi ne benefici. Le poche richieste di chiarimento avanzate da alcuni giornalisti sono cadute nel vuoto. Nessuna risposta, tutto avvolto nel mistero -prosegue Amato-. Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Giuli, sperando che possa avviare un’inchiesta interna e fare luce sulla vicenda. Aspetteremo pazientemente una risposta, prima di cercare altre strade per ottenere la verità”.