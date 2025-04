Ieri mattina è stata formalizzata la consegna dell’area dove sarà realizzata la Casa della Comunità nel comune di Telese Terme. Si tratta della struttura ex antitubercolare sita in via Cristoforo Colombo che negli anni ha ospitato anche la guardia medica e il servizio veterinario.

“Così come preannunciato nel marzo del 2022, a seguito dell’approvazione del Piano Sanitario della Asl, dopo oltre 30 anni finalmente si potrà riqualificare questa zona centralissima della città – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -, abbattendo l’edificio ormai obsoleto per fare posto a un edificio moderno che rappresenterà la nuova dimensione di assistenza socio sanitaria al servizio dell’intera Valle Telesina”.

