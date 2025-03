Non basta la reazione dopo il primo colpo incassato. Deve ancora leccarsi le ferite il Benevento, colpito al cuore dall’incornata di Palumbo: un flash che basta all’Avellino per portarsi a casa il derby, complicando ulteriormente la classifica della Strega. Allunga il passo anche il Catania, con Potenza e Picerno alle calcagna e un turno di riposo da scontare che rischia di far sprofondare la squadra di Gaetano Auteri.

