Sono riusciti a convincere un anziano residente a Benevento in zona alta di essere degli addetti Asl recatisi presso il suo domicilio per aiutarlo. Una volta entrati in tre, due donne e un uomo, hanno arraffato del denaro approfittando di un attimo di distrazione della vittima per poi allontanarsi in modo repentino. L’anziano, dopo che i tre avevano oltrepassato l’uscio, si è reso conto dell’ammanco e di essere rimasto vittima di tre balordi subendo un furto.

