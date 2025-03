Palermo: morto dopo lite strada, testimoni ‘moglie vittima guida auto, il sorpasso e la rissa’**

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – C’era la moglie di Gioacchino Vaccaro, il fruttivendolo 46enne di Partinico (Palermo) morto dopo la lite in strada, alla guida della macchina, quando è scoppiata la rissa con i fratelli Leonardo e Antonino Failla, 43 e 30 anni, fermati all’alba per omicidio preterintenzionale. Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, da Polizia e Carabinieri, anche grazie alle testimonianze e alle telecamere, la vittima era a bordo della sua auto con la moglie, alla guida, e il figlio minore, in via Frosinone, quando sono stati superati da uno dei due fratelli Failla. “Nella fase di sorpasso – spiegano gli investigatori – ci sarebbe stato un gesto si stizza da parte della vittima”. E il suono del clacson. A quel punto le due auto si sono fermate, insieme con quella dell’altro fratello Failla. Ed è iniziata la rissa. Con il pestaggio. Culminato con la morte di Vaccaro, forse per una emorragia interna.