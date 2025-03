È scontro tra i Sindaci del Fortore in merito alla questione del pediatra di base.

Come si ricorderà negli scorsi giorni i genitori dei bambini del fortore, e segnatamente di San Bartolomeo in Galdo, avevano avviato una raccolta firme per la nomina di un nuovo pediatra di base a seguito del pensionamento del dottor Martucci.

Il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo aveva subito sostenuto la petizione mettendo a disposizione anche gli uffici comunali per la sottoscrizione. Anche Castelfranco in Miscano, e ora Baselice, hanno fatto lo stesso.

