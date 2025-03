Un moto d’orgoglio, una reazione di nervi, una manifestazione di vita e di vitalità. E’ ciò che cerca il Benevento in questo derby con l’Avellino che rappresenta non solo l’occasione per rilanciare le proprie quotazioni in un momento in cui sta ondeggiando a faccia in giù verso il baratro dell’anonimato, ma anche l’ultima chance per salvare almeno la faccia. Un eventuale blitz al ‘Partenio-Lombardi’ non sarà certamente sufficiente a ridare un senso alla stagione, ma è evidente che il fascio di luce che la Strega insegue in questa notte cruda e tempestosa servirebbe a un riscatto morale, innanzitutto, oltre che a chiedere l’indulgenza della propria gente, per ricompattarsi con la piazza e inoltrarsi in un clima di maggiore serenità verso i play off.

