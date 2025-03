Anatema degli esorcisti contro il Festival delle Streghe, Mastella: “Storia e identità, non è esoterismo”

“La kermesse Janare è storia, identità e rievocazione intelligente tra leggenda e radici. Non è né esoterismo, ancora meno pratiche oscure, tutte cose lontane anni luce dalla mia storia personale, culturale e politica. Non ce n’è stata la minima traccia in un fine settimana che è stato unanimemente apprezzato come momento di promozione turistica e culturale. Tra folklore, spettacolo e riflessione culturale abbiamo raccontato ciò che fa parte del patrimonio materiale e immateriale della Città di Benevento con un’eco nazionale. L’Associazione internazionale degli Esorcisti stia tranquilla: da cattolico sono ben altre le diavolerie che mi preoccupano e i mercanti che profanano il Tempio: non certo chi aiuta l’immagine e l’economia della città con professionalità e senza senza alcuna intenzione di offendere o contrastare la sensibilità di nessuno, tantomeno dei cattolici”, le considerazioni del sindaco Clemente Mastella rispetto la posizione di critica nei confronti della kermesse e dell’amministrazione comunale da parte dell’associazione internazionale esorcisti.

