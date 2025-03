Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha revocato le funzioni di Vicepresidente al Consigliere Alfonso Ciervo e le deleghe per materia ai Consiglieri Provinciali Carmine Agostinelli, Antonio Capuano, Alfonso Ciervo, Nascenzio Iannace, Umberto Panunzio.

Il Decreto, pubblicato all’Albo Pretorio, è stato assunto da Lombardi, “per la finalità di equilibrare l’impegno amministrativo – politico dei vari consiglieri attraverso un governo istituzionale così come concordato in Conferenza dei Capigruppo del 13/03/2025”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia