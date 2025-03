“È fondamentale fare chiarezza sull’iter amministrativo e sull’eventuale disponibilità di risorse per la messa in sicurezza della Strada provinciale 112”. Lo afferma Anna Iachetta, consigliere provinciale di Forza Italia, che nelle scorse settimane ha presentato un’interrogazione rivolta al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, circa la questione della strada che congiunge Sant’Agata de’ Goti con Durazzano. “Abbiamo più volte richiamato l’attenzione dell’Ente sulla necessità di intervenire su un’arteria strategica per la viabilità dell’area. Ad oggi, tuttavia, non risultano sviluppi significativi, e riteniamo doveroso ricevere risposte puntuali e trasparenti”, aggiunge Iachetta. Che prosegue, “Forza Italia segue da tempo l’evolversi della vicenda. Già nel Marzo 2023, il deputato Francesco Maria Rubano aveva interessato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, affrontando il tema dell’accesso ai fondi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico. Tuttavia, nonostante anche la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 23 febbraio 2023 tra la Provincia e i Comuni interessati, non si è giunti ad azioni concrete”.

L’interrogazione depositata dal consigliere Iachetta intende chiarire “se la Provincia abbia trasmesso alla Regione la documentazione necessaria a sbloccare l’iter e se siano individuabili risorse finanziarie già stanziate”. Si chiede inoltre di conoscere le motivazioni “che hanno determinato il rallentamento dell’azione amministrativa”.

“Confidiamo – chiude Iachetta – che l’amministrazione provinciale voglia fornire riscontri tempestivi, nel rispetto del termine previsto di 30 giorni. Si tratta di una questione che incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini e che merita un’attenzione prioritaria da parte delle istituzioni competenti”.