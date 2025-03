Un cardiologo, un urologo, un medico specialista in riabilitazione, un infettivologo, due pediatri, un neurologo, uno specialista in chirurgia vascolare, un ortopedico, due radiologi, tre epidemiologi, un gastroenterologo, un geriatra, uno pneumologo: sono diciassette i profili di specialisti medici ricercati dall’Asl di Benevento come assolutamente necessari e oggetto di due procedure, una finalizzata all’assunzione a tempo determinato e una a tempo indeterminato. Molto serie le carenze numeriche per medici d’ambulatorio presso l’Asl ed emerge non solo da questa procedura concorsuale, ma anche dal dirottamento del pensionamento per due specialisti altrimenti pensionandi, fino al compimento del settantesimo anno di età. Avviso per titoli ed esami quello per l’assunzione di medici specialisti a tempo indeterminato e per soli titoli per il tempo determinato, previsto in 12 mesi.

