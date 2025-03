Anche Castelfranco in Miscano si mobilità per l’assenza del pediatra nel Fortore.

L’Amministrazione comunale ha, infatti, deciso di sostenere la raccolta firme delle mamme dei comuni fortorini a favore della nomina del pediatra di libera scelta per fornire un servizio essenziale a 900 bambini e alle loro famiglie.

