“Per consentire un acceleramento sul programma dei lavori sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Caserta – Cancello – Benevento propedeutici al completamento del lotto Cancello – Frasso Telesino, la cui attivazione è prevista nella seconda metà del 2025, e del lotto Frasso Telesino – Telese. Per i lavori sulla linea sono impiegate mediamente 550 persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 630 milioni euro”. Quanto reso noto da Rete Ferroviaria Italiana (RFI, gruppo FS).

“Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni regionali e a lunga percorrenza e sarà sospesa la circolazione ferroviaria nei seguenti periodi: dalle ore 00.01 di sabato 5 aprile alle ore 00.00 di lunedì 7 aprile: circolazione sospesa tra Caserta e Benevento; dalle ore 23.30 di lunedì 7 aprile alle ore 4.00 di venerdì 18 aprile: circolazione sospesa tra Caserta e Cancello” limitazioni servizio ferroviario sulla linea Caserta-Benevento-Cancello per velocizzare i cantieri e sacrifici per pendolari e viaggiatori.

Ricordiamo che anche lo scorso anno i lavori Alta Velocità ebbero ripercussioni per l’utenza, come inevitabile, in relazione ad obbiettivo di superiore interesse pubblico in termini infrastrutturazione ferroviaria del Mezzogiorno continentale sull’asse tra Tirreno e Adriatico.