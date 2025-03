Con apposita delibera presidenziale, la Provincia ha autorizzato e impulsato nuovo ricorso in sede amministrativa relativamente alla vicenda dell’iter procedurale per la centrale termica in zona Ponte Valentino, che vorrebbe insediare la società Luminosa srl e che va avanti ormai dal 2010: stavolta oggetto specifico del nuovo ricorso, il decreto del Ministero dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile (MASE) – il n.55 del 3 febbraio 2025 – disponente nuova proroga per l’avvio dei lavori.

