Turchia: Schlein, ‘Pd con Pse per rispetto diritti, ci riguarda tutti’**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “L’arresto del sindaco di Instanbul Ekrem İmamoğlu e di altri leader dell’opposizione è inaccettabile e segna l’ennesimo, grave, attacco alla democrazia e alla libertà da parte di Erdogan. Il Partito Democratico, insieme al Pse, condanna gli arresti ed è accanto ai suoi partiti fratelli Chp e Dem nel chiedere giustizia, democrazia, libertà e rispetto dei diritti umani in Turchia”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Il Partito Democratico ha preso parte, con il nostro eurodeputato Dario Nardella, alla missione del Pse, che ha voluto essere an Istanbul oggi per incontrare i vertici del Chp e visitare İmamoğlu in carcere. Inspiegabilmente l’incontro è stato negato dalle autorità turche, aumentando ancora la preoccupazione per la situazione del sindaco e degli altri arrestati”.

“Il Partito Democratico sosterrà ogni iniziativa internazionale per la liberazione del sindaco e degli altri prigionieri politici ed è accanto all’opposizione turca per costruire un paese democratico, moderno e dove ogni cittadino può esprimere il suo pensiero senza timore di essere detenuto o privato dei suoi diritti politici.Quello che sta accadendo in Turchia ci riguarda tutti e deve indignare chiunque crede nella libertà, nella democrazia e nello stato di diritto”.