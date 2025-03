A Telese non si è abbassata l’attenzione verso i notevoli aumenti del servizio di refezione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Telese – Solopaca – Castelvenere. Lo scorso 5 marzo, Barbara Serafini e Luigi Lavorgna, rappresentanti del Consiglio di Istituto, nella componente genitori di Telese Terme, nell’interesse delle famiglie coinvolte dall’oneroso incremento avvenuto nel mese di febbraio, hanno inoltrato una PEC alla Segreteria Comunale, agli Uffici Scuola e Protocollo per accedere a una serie di documenti che rendessero trasparenza sull’effettiva gestione del servizio.

“Non è nostra intenzione mettere in difficoltà nessuno, né di creare polemiche, tantomeno di strumentalizzare in alcun modo una questione così delicata che riguarda tantissime famiglie – il commento dei due consiglieri – Vogliamo solo aiutare i genitori interessati a trovare delle risposte valide a tali aumenti che ancora una volta si sono verificati così, all’improvviso, durante l’anno in corso e non preannunciati all’inizio dell’anno scolastico. Chiediamo, e continueremo a farlo, trasparenza e collaborazione, per garantire il diritto all’accesso alle informazioni e alla corretta gestione delle risorse pubbliche”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia