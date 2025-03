E’ attesa in tempi brevi l’apertura del cantiere nella sede del Distretto sanitario di San Giorgio del Sannio, in via Manzoni.

L’obiettivo? Realizzare una Casa di comunità, un presidio che insieme a Ospedali di comunità e Centrali operative previste in diversi centri della provincia, dovrà rappresentare un punto di svolta nell’erogazione dei servizi sanitari.

L’intervento nell’edificio di viale Manzoni comporterà non uno, ma due traslochi: gli uffici del Distretto saranno trasferiti nell’attuale sede dell’ex Uccp, sempre in via Manzoni; inevitabilmente a loro volta i medici di famiglia dovranno fare i bagagli.

