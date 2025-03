Il Comune di Pontelandolfo sta puntando all’elaborazione di uno studio urbanistico per la variazione della perimetrazione del Parco Nazionale del Matese nel territorio del comune. Per farlo la Giunta ha deciso di affidarsi al Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

