Mo: Katz a governo Libano, ‘fate rispettare tregua o lo faremo noi’

Tel Aviv, 28 mar. (Adnkronos) – Il Libano deve far rispettare l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, altrimenti Israele continuerà a colpire il Paese. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in un messaggio su X diretto al governo libanese.

“Voglio inviare un messaggio chiaro al governo libanese: se non fate rispettare l’accordo di cessate il fuoco, lo faremo noi”, ha affermato Katz. “Per ogni tentativo di danneggiare le comunità in Galilea, i tetti degli edifici nel quartiere Dahiyeh di Beirut tremeranno”, ha detto. “Abbiamo promesso tranquillità ai residenti della Galilea, e così sarà”.