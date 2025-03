Qualcosa di molto simile ad un ‘ora o mai più’. Non sa di ultimatum ma somiglia molto a una delle ultime spiagge da poter toccare prima dei playoff e della definitiva resa dei conti. Eric Lanini deve riprendersi il Benevento, dopo averlo ammaliato lo scorso anno ed essere riuscito a trascinarlo in questa stagione, nei momenti più intensi. La prestazione messa in campo contro il Picerno rappresenta uno dei punti più bassi toccati dall’ex Reggiana con la maglia della Strega, per tante sfumature. Dal solito egoismo tipico degli attaccanti come lui, percepito nella voglia di far tutto da solo, accecato dalla fame di gol a ridosso dell’area di rigore. Alle fasi da evanescente per lunghi tratti del match, privo di magie, di colpi a effetto o di situazioni in grado di riscrivere il suo copione e quello del Benevento.

