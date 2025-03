“Il distretto enologico irpino-sannita produce in media 35 milioni di bottiglie l’anno per un controvalore complessivo alla produzione, rilevato dalla Regione Campania, di 120 milioni di euro, oltre i 2/3 del totale regionale. Sul fronte export (+7%, a oltre 29 milioni di euro nel 2024), vola la domanda degli Stati Uniti, principale buyer sia per Irpinia che per Sannio, che raggiunge il 30% delle spedizioni e segna un +27% in parte condizionato dall’anticipo di mercato dovuto ai pre-dazi”.

Sono i numeri del comparto enologico irpino sannita comunicati dalla Camera Commercio Irpinia Sannio nelle ultime ore, in vista dell’avvicinarsi della rassegna Vinitaly a Verona, nell’ormai imminente mese di aprile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia