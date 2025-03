Daily Crown: re Carlo sorridente dopo la breve visita in ospedale

Londra, 28 mar. (Adnkronos) – Re Carlo è stato visto in pubblico per la prima volta dopo la visita di ieri in ospedale per gli effetti collaterali temporanei dovuti alle cure contro il cancro. Dopo aver annullato un viaggio a Birmingham, il sovrano britannico ha lasciato sorridente la sua residenza londinese di Clarence House per trascorrere il fine settimana nella sua tenuta di Highgrove, nel Gloucestershire.

La sua diagnosi è stata annunciata a febbraio dell’anno scorso, ma non è stato detto di che tipo di cancro il monarca sia affetto. Buckingham Palace non ha inoltre fornito dettagli su quali siano stati i recenti effetti collaterali. Una fonte del Palazzo ha descritto i più recenti sviluppi in ambito sanitario come “un piccolo ostacolo su una strada che sta andando decisamente nella giusta direzione”.

Oggi il re “avrebbe dovuto tenere quattro impegni pubblici a Birmingham ed è molto dispiaciuto di non potervi partecipare in questa occasione”, aveva affermato ieri il Palazzo in una nota. “Si augura vivamente che la visita possa essere riprogrammata a tempo debito e porge le sue più sentite scuse a tutti coloro che hanno lavorato duramente per renderla possibile”. Sembra che Carlo sia stato meglio, ieri sera, e che, al ritorno dalla London Clinic, abbia lavorato e poi cenato con la regina a Clarence House. Mentre lasciava la residenza londinese, stamattina ha salutato la folla che si era radunata lì vicino per poi allontanarsi nella sua auto nera.