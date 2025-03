Il puzzle è ancora tutto da completare, perché la partita con l’Avellino ha tutte le sembianze di un bivio, con la Strega che non può permettersi di sbagliare strada. Di conseguenza, la scelta degli uomini a cui affidarsi è più complicata rispetto alle altre volte.

All’orizzonte c’è una tappa fondamentale per le speranze play off di un Benevento che vede nel derby di domenica al ‘Partenio-Lombardi’ l’ultima occasione per rovesciare la storia e dare un senso a questo finale di stagione finora carico di amarezze. Auteri tiene tutti sulla corda e non esclude nemmeno ulteriori novità tattiche per provare a rimettere in corsa la sua squadra, chiamata non solo a inseguire il Crotone per provare a riprendersi il quarto posto, ma pure a difendere l’attuale posizione di classifica dagli assalti di una folta concorrenza, garantendosi così almeno la possibilità di giocarsi in casa il primo turno della fase a girone dei play off.

