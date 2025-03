Ambulanze del 118 costrette ad attendere ore presso il pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ a causa della mancanza di barelle. Il problema, ancora una volta, si è ripresentato. A nulla sono valse le esperienze passate. La mancanza di medici rappresenta il problema principale di code ed intasamenti presso il Pronto Soccorso ma se a questa problematica, non facile da risolvere tantomeno a stretto giro, si aggiunge anche l’inadeguatezza delle strutture e l’assenza di presidi, in questo caso barelle, allora il quadro peggiora oltremodo. Una situazione, quella che si è venuta a creare ieri pomeriggio, che ha prodotto anche momenti di forte tensione e malumori tra i familiari dei pazienti. Ancora una volta si è presentata una situazione difficile da gestire, considerando soprattutto la contemporanea presenza di pazienti che hanno richiesto l’impegno dei carabinieri e della polizia penitenziaria per il soccorso di un paziente psichiatrico e di un detenuto.

