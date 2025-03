Ue: Gianni ed Enrico Letta, Tinagli e Brunetta a scuola formazione Akademeia

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, l’eurodeputata Irene Tinagli, il presidente del Cnel ed ex ministro Roberto Brunetta, l’economista Leonardo Becchetti sono alcuni dei protagonisti della nuova sessione online di Akademeia, la scuola di formazione sulle politiche europee voluta dal parlamentare europeo ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella. Il programma verte su economia civile e sociale e le lezioni si svolgeranno domani pomeriggio e sabato 29 marzo.

Si comincia domani alle 16 con l’introduzione di Gianni Letta, che fa parte del comitato scientifico di Akademeia, e a seguire una tavola rotonda con Giorgios Papaconstantinou, ex ministro per le finanze della Grecia, e Pierre Gramegna, direttore del Meccanismo europeo di stabilità (fondo salva Stati). Sabato 29 marzo si partirà con Enrico Letta (ore 9.30). Dalle 10.30 dibattito con l’economista Marco Buti e la rettrice dell’Università cattolica del Sacro cuore Elena Beccalli. Alle 11.30 ci saranno Roberto Brunetta, Irene Tinagli e Leonardo Becchetti. Le lezioni termineranno nel pomeriggio con una tavola rotonda con i sindaci di Turku (Finlandia), Gdansk (Polonia) e Saragozza (Spagna).