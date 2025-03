Ucraina: Tajani, ‘Trump fa il possibile per tregua ma cosa voglia Russia non è chiaro’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Siamo a qualche timido passo avanti ma bisogna capire se la Russia vuole la pace. Quello che manca è la risposta russa. Non è chiaro cosa vogliono i russi e non è chiaro se veramente vogliono arrivare al cessate il fuoco”, finora “ha dato risposte parziali”. Lo dice Antonio Tajani a Dritto e Rovescio su Rete4.

“Credo che Trump stia cercando di fare il possibile per un accordo ma Putin non è chiaro cosa voglia fare. Non sarà facile anche per Trump. Noi sosteniamo gli sforzi di Trump”.