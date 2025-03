A San Bartolomeo in Galdo manca, da qualche tempo, il pediatra di base.

Un problema che, ormai, si ripropone di frequente nel Comprensorio e che non riguarda solo i medici di base, ma anche i pediatri.

Con le nuove regole i cittadini possono scegliere il medico o il pediatra di base all’interno del proprio distretto sanitario, ma le distanze, le strade e la necessità di avere un riferimento sul territorio fanno si che i cittadini chiedano a gran voce di non vedersi negare un servizio essenziale.

Ed è proprio quello che sta succedendo a San Bartolomeo in Galdo dove, a seguito del pensionamento del pediatra di libera scelta Dott. Antonio Giuseppe Martucci, circa 900 bambini sono rimasti senza il pediatra di base.

