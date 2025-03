Pnrr: Pd, ‘completo fallimento, ‘primato’ esiste solo in propaganda Meloni’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Secondo Giorgia Meloni sul Pnrr si ‘conferma il primato europeo dell’Italia nella sua realizzazione’. Il ministro Giorgetti però chiederà alla UE il rinvio di un anno perché fino ad ora sono stati spesi solo 63 miliardi sui 194 totali del Piano. Secondo i tecnici del Mef ‘l’andamento della spesa non consente di garantire il completo assorbimento entro la scadenza del 2026’. Morale della favola: il re è nudo. La messa a terra del Pnrr è in enorme ritardo, la sua gestione da parte del governo Meloni è un fallimento conclamato e il ‘primato europeo’ esiste solo per la propaganda della premier”. Così sui social Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria Pd.