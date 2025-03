Pnrr: Conte, ‘governo non riesce a spendere fondi mentre allarme rosso per industria’**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Oggi in Lombardia ho toccato con mano l’eccellenza della nostra manifattura in realtà consolidate negli anni, come ad esempio la trafileria alluminio Alexia del Gruppo Agnelli”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Dobbiamo fare in modo di sostenere le nostre filiere. Sono troppe le difficoltà che stanno affrontando le imprese, anche a causa di una guerra che si protrae da troppi anni: bollette vertiginosamente aumentate, inflazione, accesso al credito proibitivo, la burocrazia che ha seppellito misure come Transizione 4.0 che funzionavano benissimo e che adesso sono inutilizzabili”.

“Ora anche il macigno dell’obbligo delle polizze per danni catastrofali: una nuova tassa prevista dal Governo, con grande caos e incertezze su tempi e rinvii che stanno togliendo il sonno a tante piccole e medie realtà imprenditoriali. La manifattura italiana non può competere in queste condizioni. In quasi due anni e mezzo il Governo non ha offerto nessuna misura, nessuna via di uscita da queste difficoltà. E non riescono neanche a spendere i fondi del Pnrr, i 209 miliardi che gli abbiamo lasciato, fra ritardi, dichiarazioni contraddittorie fra i Ministri e investimenti vitali che vanno a rilento. Serve una sveglia da questa agonia: 2 anni di calo consecutivo della produzione industriale sono un allarme rosso”.