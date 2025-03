Furto in un appartamento in città. Il fatto è accaduto in Via Raffaele Delcogliano intorno alle 19:00, all’interno di un parco dove abitano tante famiglie ma nessuna però si è accorta di nulla. Ed è proprio questo a colpire perché il ladro, agendo probabilmente con la presenza di un complice, è riuscito ad intrufolarsi all’interno di uno degli appartamenti apparentemente più esposti, trovandosi proprio di fronte al cancello di ingresso del parco, oltretutto in un orario in cui ci sono ancora molte persone in giro che stanno rientrando a casa, dopo la giornata di lavoro o dopo aver fatto delle commissioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia