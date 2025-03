Governo: Fratoianni a Meloni, ‘poco da festeggiare con povertà che avanza’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Mentre Giorgia Meloni continua a festeggiare, oggi per il record della durata del suo governo, ma ci sono ben altri record molto più preoccupanti che sembra non vedere”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un’intervista all’Agenzia Vista Tv.

“A partire dal record certificato dall’Istat – prosegue il leader di SI – con quasi il 25% della popolazione italiana che è a rischio povertà, un quarto degli italiani e delle italiane italiane si misura con questo dramma sociale. E poi i dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ci dicono che gli stipendi reali in questo Paese sono i più bassi del G20”.

“Ecco con questi record – conclude Fratoianni – dovrebbe confrontarsi Giorgia Meloni invece di festeggiare, e c’è poco da festeggiare soprattutto di fronte alla scelta folle di spendere altre centinaia di miliardi nuove armi in Europa”.