Difesa: Mattarella, ‘Forze Armate chiamate a difendere democrazia e diritto internazionale’**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “La missione affidata alle Forze Armate è quella di difendere gli ordinamenti democratici del Paese e il rispetto del diritto internazionale, operando sempre con un approccio di deterrenza, di prevenzione, di difesa collettiva”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell’Aeronautica militare, guidata dal capo di stato maggiore, Luca Goretti, in occasione dell’anniversario di fondazione.

“Il mondo dello spazio aereo e della sua difesa -ha quindi ricordato il capo dello Stato- è in rapida evoluzione. Le modifiche militari, le grandi trasformazioni in corso, lo sviluppo di velivoli di sesta generazione, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle operazioni militari, crescenti minacce che derivano dall’uso spregiudicato del dominio spaziale: tutti elementi che rappresentano sfide che non possono essere eluse”.