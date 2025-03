Broccoletti oggi, campo da golf domani. Non c’è da sollevare polveroni: l’ufficio tecnico del Comune, lo stesso che non ha mai spiegato chi fosse l’autore delle modifiche unidirezionali attuate senza che le decidesse il consiglio, ha verificato e controllato. Non sono giustificati i dubbi dei tre consiglieri di opposizione, Megna, Miceli e Farese, per il fatto che, sui medesimi suoli, una società stipula un accordo di programma con palazzo Mosti per la realizzazione di un complesso sportivo – turistico e, contestualmente, un’altra società presenta un piano di sviluppo di un’azienda agricola anche con una Scia per l’esecuzione di interventi edili.

