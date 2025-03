Ieri mattina un’importante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita ha portato all’arresto di un latitante ricercato da tempo dalle forze dell’ordine.

L’uomo, irreperibile per una serie di reati gravi tra cui autoriciclaggio, è stato catturato grazie ad una minuziosa attività investigativa posta in essere dagli uomini dell’Aliquota Operativa che ha permesso di localizzare il latitante in un’abitazione nel centro cittadino, dove si nascondeva da alcuni mesi.

