Prove di novità, possibili scenari alternativi e una rotta segnata che attende il pieno di segnali positivi. Poche ore per smaltire le fatiche del Monday Night contro il Picerno che il Benevento è già tornato in campo con vista sul derby: nella seduta a porte aperte di ieri pomeriggio è scattata ufficialmente la missione Avellino per i giallorossi di Auteri. Una gara dal valore speciale, sia per il finale di stagione della Strega, sia per la storia custodita tra i racconti che accompagnano le sfide contro l’avversario storico, ora in corsa per un posto in Serie B. Proverà a ritrovare la sua festa e a rovinare quella biancoverde il Benevento, atteso da un “Partenio-Lombardi” in versione bolgia dopo il primato solitario ottenuto dagli irpini.

