Visibilia: pm Milano ha provato a opporsi contro rinvio a maggio ‘rischio prescrizione’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – La Procura di Milano, rappresentata in aula dalla pm Maria Giuseppina Gravina, ha provato a opporsi – citando più sentenze della Cassazione – sulla richiesta di rinvio, dettata dal cambio di difensore, nel procedimento davanti alla gup Tiziana Gueli che vede imputata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanché per truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. La Procura si è anche opposta anche al lungo rinvio, la prossima udienza è stata fissata per il 20 maggio, sostenendo il “rischio prescrizione”: alcuni fatti del capo di imputazione fanno riferimento al 2020, mentre la prescrizione per la truffa aggravata scatta dopo sette anni e mezzo.