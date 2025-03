Spionaggio: De Cristofaro (Avs), ‘contro Mediterranea attività illegittima’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Apprendiamo dalla stampa, visto che ci è impedito di essere presenti al Copasir, che ieri il sottosegretario con la delega ai Servizi Alfredo Mantovano, in audizione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha ammesso che i nostri 007 hanno spiato gli attivisti di Mediterranea Saving Humans con lo spyware di Paragon Solution Graphite. Finalmente dopo tanta insistenza inizia ad uscire fuori un pezzo di verità, che però apre altri interrogativi. Perché il Governo ha autorizzato lo spionaggio ai danni di Casarini e gli altri attivisti dei diritti dei migranti? Quali sono le motivazioni? Cosa cercava l’Aise attraverso lo spionaggio? Non può essere solo per il fatto che Mediterranea, nave italiana di ricerca e soccorso, da anni salva vite nel mar Mediterraneo. C’entra qualcosa la Libia o le milizie libiche? Visto che queste attività sono inutilizzabili nei processi, perché Mantovano ha autorizzato l’Aise a svolgere queste illegittime attività?”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto di palazzo Madama.

“Il nostro Governo -aggiunge- considera partners affidabili i capi delle milizie libiche che stuprano e uccidono i migranti, liberi di entrare e uscire dall’Italia, mentre considera pericolosi criminali quelli di Mediterranea Saving Humans. Una cosa aberrante. Noi continuiamo a chiedere tutta la verità perché per autorizzare queste attività senza violare la legge e la Costituzione devono esserci fondati motivi, che non vediamo”.