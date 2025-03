Mo: mediatori egiziani, ‘negoziati per tregua a Gaza sono a un punto morto’

Il Cairo, 26 mar. (Adnkronos) – I mediatori egiziani avrebbero riferito ad Hamas che i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza hanno raggiunto un punto morto a causa del rifiuto di Israele di tutte le proposte la scorsa settimana. Fonti egiziane hanno riferito al quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed che una delegazione israeliana ha lasciato il Cairo sabato scorso, dopo aver discusso una serie di proposte avanzate dal Cairo. I leader di Hamas avevano recentemente espresso un “atteggiamento positivo” ed erano disposti a discutere una proposta egiziana di liberare gli ostaggi israeliani in cambio di un cessate il fuoco umanitario. Le fonti hanno confermato che gli israeliani hanno respinto l’offerta.

Tuttavia, una fonte diplomatica araba ha riferito ad Al-Araby Al-Jadeed che “i paesi della regione e Israele concordano di esercitare ulteriori pressioni su Hamas per spingerlo ad accettare concessioni essenziali”. Secondo quanto riferito, la leadership di Hamas avrebbe anche respinto una proposta di cessate il fuoco in cambio dell’esilio di alti funzionari dalla Striscia.