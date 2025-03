Mo: Katz ai gazawi, ‘sarete costretti ad andarvene e a perdere sempre più territorio’

Tel Aviv, 26 mar. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa Israel Katz ha avvertito gli abitanti della Striscia di Gaza che “perderanno sempre più territorio” e ha chiesto loro di protestare contro il controllo della Striscia da parte di Hamas. Lo riporta Haaretz, rendendo nota una dichiarazione rivolta ai cittadini di Gaza, nella quale il ministro ha affermato che le operazioni dell’esercito si espanderanno in più aree della Striscia. “Sarete costretti ad andarvene e a perdere sempre più territorio. I piani sono già preparati e approvati”.

Nella dichiarazione, Katz chiede “la rimozione di Hamas da Gaza” e l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e chiarisce che “questo è l’unico modo per fermare la guerra”. Sottolinea inoltre che, se i gazawi non lo faranno, “Hamas vi farà perdere le vostre case e sempre più territorio che verrà annesso al sistema di difesa israeliano”.