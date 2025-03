Sanità, Ternullo (Fi): “Al lavoro per approvare cornice normativa epilessie rare”

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) – “Le epilessie rare e complesse sono patologie per le quali siamo al lavoro per approvare un quadro normativo. Attualmente in Commissione Salute al Senato, di cui sono membro, mi sento in dovere di portare avanti i testi depositati che attendono la relazione tecnica del ministero dell’Economia e Finanze. Spero che presto si possa iniziare il lavoro in Commissione, portare avanti gli emendamenti presentati da tutte le forze politiche perché malattia è un problema trasversale”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo intervendo oggi a Roma all’incontro ‘Oltre l’epilessia: le sfide delle epilessie rare e complesse’, con esperti, istituzioni e rappresentanti delle famiglie colpite da epilessie rare.

Ternullo ha poi ricordato l’importanza dell’istituzione dell’Osservatorio nazionale permanente sull’epilessia (Onpe), recentemente approvato come emendamento in commissione al Senato in prima lettura.