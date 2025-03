Italia-Cina: La Russa, ‘partenariato avrà sviluppo importante’

Roma, 25 mar (Adnkronos) – “Ho avuto modo di registare un grande interesse per i rapporti tra Cina e Italia, una grande attenzione specie dopo la visita del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio che hanno rinnovato i termini del nostro partenariato che è sempre in crescita e che credo avrà uno sviluppo importante”. Lo ha detto Ignazio La Russa a Pechino a margine dell’incontro con il vice presidente della Repubblica popolare cinese Han Zheng.

“Abbiamo parlato del momento particolarmente delicato per il mondo e Cina e Italia, da posizioni diverse, possono essere momento di congiunzione tra posizioni che devono necessariamente ridursi a un unicum per arrivare a una pace sana e giusta dove manca, Ucraina, Gaza, Palestina, Israele. Dobbiamo svolgere un ruolo e in questo la Cina può essere di grande aiuto”, ha sottolineato il presidente del Senato.