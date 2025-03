“Sarebbe bello anche vincere”. Finisce con il coro sarcastico della Curva Sud la sfida con il Picerno, conclusa con l’ennesimo pareggio per il Benevento, il sesto consecutivo, che aumenta a undici le partite senza vittorie della Strega. Lo 0-0 finale non può soddisfare nessuno, men che meno una squadra che aveva urgente bisogno dei tre punti per rianimare la propria corsa al miglior piazzamento in zona play off e che invece ora si trova costretta a dover dire addio anche al terzo posto, visto che il Monopoli è ormai irraggiungibile.

