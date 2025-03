Anche a Pietrelcina è stata ricordata la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita per commemorare coloro che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata. Persone, rese vittime dalla violenza mafiosa, che rappresentano storie, impegno e coraggio.

In questa giornata simbolica, nata per onorare la memoria delle centinaia di persone che sono state uccise, donne, uomini, bambini, si promuovono iniziative culturali capaci di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del contrasto alle mafie e sulla difesa dei diritti umani.

