Lavoro: Nhrg ricerca personale nei settori food e beauty

Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) – I settori del food e beauty sono alla ricerca di personale specializzato. Oltre 200 sono i profili che Nhrg, agenzia per il lavoro, sta ricercando in questo momento in tutta Italia. In dettaglio ecco i profili ricercati. Food: ingegneri per manutenzione, responsabili commerciali operanti su tutto il territorio nazionale, food and beverage manager, responsabili marketing e comunicazione, visual merchandiser, project manager, export manager food beverage, buyer, impiegati amministrativi conoscenza lingue, addetti alla produzione alimentare su tutto il territorio nazionale; addetti confezionamento ed imballaggio alimentare, responsabili qualità e sicurezza.

Sedi di lavoro: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio.

Settore beauty: beauty advisor, store manager, beauty expert, beauty specialist, make-up artist per negozi beauty, beauty consultant, estetisti con qualifica e onicontecnici, trainer formatore per brand cosmetici, social media manager beauty, responsabili controllo qualità, promoter per brand cosmetici, product manager cosmetici, e-commerce specialist beauty, tecnici di apparecchiature estetiche. Sedi di lavoro: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio. Per approfondire i dettagli dei profili ricercati e inviare il proprio cv è sufficiente visitare il sito www.nhrg.it Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (legge 903/77).