“Nel 2024 gli italiani hanno pagato sempre di più con la carta al bar e al ristorante: secondo i dati dell’ultimo Osservatorio Europa Cashless di SumUp. I settori horeca hanno fatto registrare alcuni degli aumenti di transazioni cashless più rilevanti. Nello specifico i bar hanno visto una crescita dei pagamenti senza contanti del +35,1%, caffè e ristoranti del +27,8% e i fast-food del 23,8%. SumUp ha, inoltre, preso in esame le transazioni con carta giornaliere suddivise per fascia oraria: è emerso come una buona parte dei pagamenti cashless negli esercizi legati alla ristorazione si svolga proprio fra le 12 e le 14, durante la pausa pranzo. Questi rappresentano, infatti, il 15% nei bar e il 18% nei ristoranti; entrambi i settori, inoltre, hanno visto una crescita media del +35% in questa fascia oraria rispetto all’anno precedente”. Il rilievo dell’osservatorio SumUp rispetto i dati pagamento digitale anche nei piccoli esercizi, e anche per somme esigue.

