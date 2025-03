La partita che ha segnato il ritorno in panchina di Gaetano Auteri ha restituito solo una porzione essenziale della fisionomia del Benevento, in precedenza soffocata da inciampi e amarezze assortite, oltre che dal rischio di finire nel vortice del panico. Ora però per riuscire a mettere fine a quella lunga serie di risultati impietosi più che negativi, la Strega deve andare oltre, come per altro ha sollecitato il suo allenatore alla vigilia del match con il Picerno. Solo così potrà pensare di riuscire a cancellare quell’astinenza di vittorie che va avanti dal 5 gennaio e dare al tempo stesso una sistemata alla classifica, sfruttando anche l’assist del calendario, dopo il pari tra Catania e Crotone e con il Potenza impegnato in contemporanea sul campo di un Avellino che si gioca la chance per prendersi il primato solitario.

