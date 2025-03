Dazi: Mattarella, ‘mercati aperti garantiscono pace e interessi Italia’

Roma, 24 mar.(Adnkronos) – “Mercati aperti corrispondono a due esigenze vitali che abbiamo: la prima è quella della pace, la seconda quella dei nostri concreti interessi come Paese esportatore. Quindi è abbastanza ovvio ma è indispensabile ribadirlo: i dazi creano ostacoli ai mercati, ostacolano la libertà di commercio, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità, perché tutelano quelli di minor qualità e questo per noi è davvero una cosa inaccettabile, ma dovrebbe essere per tutti i Paesi del mondo inaccettabile”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande degli studenti durante l’inaugurazione di ‘Agricoltura è’, organizzato in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma.