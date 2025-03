Calcio: Gasperini, ‘Roma? Piazza straordinaria, loro interesse è motivo di orgoglio’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Allenare la Nazionale piacerebbe a tutti. La Roma? Lo stesso, è una piazza incredibile”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini al Salone d’Onore del Coni durante la cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’. Il tecnico dell’Atalanta prima di salire sul palco ha rilasciato qualche battuta a Raisport sulla partita dell’Italia e soprattutto sul suo futuro: “La partita dell’Italia ieri è stata più che mai una doppia gara giocata in una. Vediamo il bicchiere mezzo pieno con la reazione dei ragazzi nella ripresa. Io in Nazionale? A tutti piacerebbe allenarla, è la massima espressione per un allenatore”.

Sulle voci di un suo possibile approdo alla Roma, Gasperini ha aggiunto: “La Roma? Così come l’Italia a chi non piacerebbe? Parliamo di una piazza straordinario con un pubblico straordinario. Lo ritengo un orgoglio essere accostato ai giallorossi, ma preferisco navigare a vista ora e concentrarmi sull’Atalanta”.

Lo scorso anno Gasperini ha parlato di una moglie e di una bella donna che si presenta. “Questa donna ora ha casa a Roma? In questo momento è a Bergamo. Noi, soprattutto gli allenatori, viviamo di presente, e in questo momento il presente sono queste nove partite ancora lunghe. È una situazione che vivo da 9 anni, non è un caso molto frequente del calcio di dover stare per tanto tempo nello stesso ambiente. Fino ad adesso è stato un pezzo di vita meraviglioso, dove si sono legate tutte le componenti”.